Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагнозURA.Ru вчера в 23:36
Ранее на встрече с премьер-министром Дании Меркель не смогла встать, чтобы послушать гимн Германии, из-за очередного приступа дрожи. Первый раз тремор настиг немецкого канцлера 18 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.
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с чего всё началось
На все вопросы о здоровье Меркель отвечает, что причин для беспокойства нет. Однако повторяющиеся приступы дрожи — три, как минимум три, в течение трех недель — заставляют усомниться в этом. Преследующий канцлера тремор — симптом целого букета серьезных болезней.Московский Комсомолец12 июля в 12:37
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Источник фото: ru.wikipedia.org Третье место топ-5 автомобилей СССР, не попавших в массовое производство, занимает "Москвич 408 Турист" 1964, ставший чуть ли не первым советским кабриолетом.
Обновлено в 06:15
Политика
ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Общество
Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году
Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году. Об этом сообщает Российская газета.
Обновлено в 07:30
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Политика
ЦИК не имеет претензий к деятельности Мосгоризбиркома – Булаев
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у Центральной избирательной комиссии нет претензий к работникам Московской избирательной комиссии.
Обновлено в 07:37
Политика
Политолог оценил возможность массовых задержаний на Украине
Ранее Юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, рассказал, когда могут начаться массовые задержания на Украине.
Обновлено в 04:36
Общество
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): президент Египта строит новую столицу в пустыне. Так он хочет обновить страну и народ. Удастся ли это? (Neue Zürcher Zeitung)
Главным доказательством начала золотой эры должна стать новая «административная столица» к востоку от Каира.
Обновлено в 06:34
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Здоровье
В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии
Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Армия и оружие
В лесах Ленобласти прошли учения мотострелков ЗВО
Обновлено в 02:57
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
Обновлено 11 июля в 02:01
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 12:21
Футбол
Тренер-аналитик «Оренбурга» удивлен поздним началом матча с «Сочи». Его команду ждет домашняя игра в 22.00
Тренер-аналитик "Оренбурга" Евгений Шевелев в своем Instagram выразил удивление поздним началом ряда матчей на старте сезона.
Обновлено в 07:35
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05