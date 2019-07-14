На все вопросы о здоровье Меркель отвечает, что причин для беспокойства нет. Однако повторяющиеся приступы дрожи — три, как минимум три, в течение трех недель — заставляют усомниться в этом. Преследующий канцлера тремор — симптом целого букета серьезных болезней.

с чего всё началось

Ранее на встрече с премьер-министром Дании Меркель не смогла встать, чтобы послушать гимн Германии, из-за очередного приступа дрожи. Первый раз тремор настиг немецкого канцлера 18 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.

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