Экономика
Трутнев выразил недовольство темпами развития Дальнего ВостокаРоссийская газета 04:53
По итогам 2018 года индекс промышленного производства в ДФО составил 104,4 процента. Это в полтора раза выше, чем в среднем по стране, отметил вице-премьер и добавил, что такие темпы роста держатся уже несколько лет.
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