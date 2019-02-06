Экономика

Трутнев выразил недовольство темпами развития Дальнего ВостокаРоссийская газета 04:53

По итогам 2018 года индекс промышленного производства в ДФО составил 104,4 процента. Это в полтора раза выше, чем в среднем по стране, отметил вице-премьер и добавил, что такие темпы роста держатся уже несколько лет.
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Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
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«До настоящего времени осуществляется выемка большого объема документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам», — указали в пресс-службе.
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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
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Македония подписала протокол о вступлении страны в НАТО.
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Происшествия

ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва

Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности заключения нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону РФ

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Лидер орловской общины иеговистов приговорен к шести годам колонии

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В Азербайджане произошло сильное землетрясение

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