Энергетика

Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа АрктикиREGNUM 04:00

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
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с чего всё началось

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
РБК00:00

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Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф

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Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики

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РБК узнал о предложении Трутнева Путину допустить иностранцев на арктический шельф

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Трутнев попросил Путина допустить иностранцев к разработке шельфа Арктики

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Российскую Арктику предложили отдать иностранцам

Lenta.ru05:20

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

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Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
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В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
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Музыкант, заслуженный артист России Михаил Романов совершил самоубийство в Санкт-Петербурге.
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Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Спартака – 62% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 14% ставок, а на победу ЦСКА принято 24% ставок.
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Технологии

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Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
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Футбол

«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне

Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.
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Вот кайф от алкоголя в космосе!

Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
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Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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