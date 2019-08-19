Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа АрктикиREGNUM 04:00
По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.
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с чего всё началось
Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".РБК00:00
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Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском
Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
Обновлено в 03:40
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Футбол
Круговой проходит медосмотр для «Зенита»
Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем- словенским музыкантом Сашо Кузмановичем после шести лет брака.
Обновлено в 04:04
Политика
Лидер французских коммунистов призвал отменить антироссийские санкции
"На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", - отметил Руссель, выступая на телеканале BFMTV.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Технологии
От Siri до «слежки» в сети. 7 сбывшихся предсказаний Стива Джобса, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Еще в прошлом веке Стив Джобс предсказал появление голосовых помошников, Билл Гейтс таргетированную рекламу, а Джефф Безос — бум онлайн-торговли.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
В Хабаровске уровень реки Амур поднялся до 589 сантиметров
По данным на шесть часов утра уровень достиг отметкой в 589 сантиметров(+7 сантиметров за сутки).
Обновлено 17 августа в 20:30
Финансы
Сверхдоходы Фонда Национального Благосостояния России начали делить
Спор по направлению денег ФНБ начался в июле 2019 года, тогда, когда объем его сверхдоходов стал выше 7,2% ВВП России.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика
Sakhalin Energy по одной акции выплатила России более 45 млрд рублей
Владея всего одной специальной акцией компании Sakhalin Energy Investment Company за первое полугодие Россия получила порядка 700 миллионов долларов (около 45,6 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:54
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
На заводе «Альтаир» в Москве произошел пожар
Пожар произошел на предприятии "Альтаир" на юго-востоке в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 04:19
Транспорт
Наталья Котова поручила ускорить темпы дорожных работ в Челябинске
Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила подрядчику по ремонту дорог в Челябинске, компании «Нижавтодорстрой», перейти на работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 02:49
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.
Обновлено 17 августа в 05:59
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01