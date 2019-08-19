Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".

с чего всё началось

По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.

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