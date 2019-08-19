Энергетика

Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа АрктикиREGNUM 04:00

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
РБК00:00

Подробнее о событии

Известный нефтяник заступился за «Роснефть» и «Газпром», которые срывают сроки освоения Арктики

URA.Ru04:03

Российскую Арктику предложили отдать иностранцам

Lenta.ru05:20

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

РБК00:00

РБК узнал о предложении Трутнева Путину допустить иностранцев на арктический шельф

Коммерсантъ02:09

Трутнев попросил Путина допустить иностранцев к разработке шельфа Арктики

Ведомости01:33

Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф

News.ru01:29

Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики

REGNUM04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Наука

В коже мышей нашли новый орган восприятия боли

Обновлено 16 августа в 13:16
Армия и оружие

Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ

Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Обновлено в 00:40
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Обновлено в 04:40
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Обновлено в 04:09
Единоборства

Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В Екатеринбурге в медосвидетельствовании участника резонансного ДТП нашли ошибки

Автоэксперт Максим Едрышов на своей странице в соцсети сообщил об ошибках в медосвидетельствовании Владимира Васильева, участника резонансного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:29
Авто

В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3

В России начались нового китайского компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Космос

Электрокар Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца

Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос зимой 2018 года, совершил первый полный оборот вокруг Солнца и направился к Марсу.
Обновлено в 05:30
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол

«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»

Обновлено в 06:02
Космос

Инопланетяне на огромном корабле наблюдают за землянами, используя энергетический щит – уфологи

Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сделала заявление о своем поведении

Ксения Собчак переживает необыкновенно интересные времена, от чего ей хочется постоянно быть в центре внимания, она получает удовольствие от того, что её обсуждают ещё активнее, чем раньше.
Обновлено в 05:00
Общество

У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублевке за полмиллиарда

Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
Обновлено в 06:17
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Технологии

SAP выпустила новую платформу для работы с данными

Компания SAP объявила о выпуске новой платформы для работы с данными SAP Data Intelligence.
Обновлено в 04:37
Кино

Богомолов хочет снять Собчак в кино

Режиссер Константин Богомолов не против снять в кино свою подругу - телеведущую Ксению Собчак, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Обновлено в 03:34
Футбол

Агент Тельо: Кристиан не перейдёт в «Краснодар» этим летом

Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, выразил уверенность, что его клиент не перейдёт в «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.
Обновлено в 05:36
Политика

Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае

Авианосец проекта 001A, построенный Китаем собственными силами, значительно превосходит Liaoning — бывший «Варяг», купленный у Украины.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Космос

Реальные звуки Космоса. Что слышно на Марсе и как звучат Черные дыры?

Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Общество

Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла

Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное