Энергетика

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской моделиРБК 00:00

В пятницу, 16 августа, представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев. Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
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с чего всё началось

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
РБК00:00

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В правительстве хотят разрешить иностранцам добывать ископаемые в российской Арктике

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Вице-премьер обвинил «Роснефть» и «Газпром» в срыве сроков освоения Арктики

URA.Ru01:41

Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф

News.ru01:29

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Коммерсантъ02:09

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Ведомости01:33

Трутнев предложил норвежскую модель для разработки шельфа иностранцами

REGNUM02:48

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

РБК00:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
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Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

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Политика

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Происшествия

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Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
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Политика

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства

Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
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Армия и оружие

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Экономика

Определены крупнейшие должники России

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Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Общество

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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук

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Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

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Армия и оружие

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Обновлено в 02:46
Энергетика

Определены регионы России с самым доступным для населения бензином

Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
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«Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.
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На Кубани профилактические осмотры прошли более 700 тысяч детей

В прошлом году закупили почти 500 единиц медоборудования в детские поликлиники, еще 329 планируется поставить в этом году Профилактические осмотры на Кубани прошли более 700 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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