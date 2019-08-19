Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской моделиРБК 00:00
В пятницу, 16 августа, представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев. Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
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Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".РБК00:00
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Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит Конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 Конституции.
Обновлено в 02:50
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Врач обнаружил опасность кошачьих царапин
Врач Евгений Комаровский рассказал о том, что кошачьи царапины могут стать причиной серьезных последствий.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Авто
Kia объявила прием заказов на дизельный Seltos GT
Компания Kia начала прием заказов на «дизельную» модификацию своего нового кроссовера Seltos.
Обновлено в 02:55
Теннис
Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5
Только собираясь на серию турниров на американском харде и заглянув на день в Москву, 23-летний россиянин поделился ожиданиями: «Надеюсь выиграть много матчей и, может быть, даже турниров».
Обновлено вчера в 19:50
Политика
СМИ узнали о планах Росатома присоединиться к проекту АЭС в Болгарии
Принять участие в конкурсной процедуре по выбору инвестора для проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Белене» в Болгарии выразили пять компаний, в их числе российская госкорпорация «Росатом».
Обновлено в 02:46
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Алана Мамаева стала жертвой мошенников в Instagram
Женщина увидела объявление в Instagram о продаже футляра для помады Louis Vuitton и связалась с продавцом.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Минздрав не нашел отклонений в радиационном фоне врачей Северодвинска
Ранее сообщалось, что руководство не известило врачей Архангельской областной больницы об угрозе радиационного заражения, когда в больницу поступили пострадавшие при взрыве под Северодвинском.
Обновлено 17 августа в 08:20
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Кудрин: Нацпроекты тормозят чиновники
«Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.
Обновлено в 02:54
Здоровье
На Кубани профилактические осмотры прошли более 700 тысяч детей
В прошлом году закупили почти 500 единиц медоборудования в детские поликлиники, еще 329 планируется поставить в этом году Профилактические осмотры на Кубани прошли более 700 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:25