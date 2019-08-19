Энергетика

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской моделиРБК 00:00

После заседания госкомиссии по Арктике 25 июля, отвечая на вопрос РБК, Трутнев заявил, что в Арктике недостаточно конкуренции: "Когда нет конкуренции и возможности сравнивать, невозможно в рамках абстрактной экономической модели посчитать расходы компаний и экономику крупного проекта".
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с чего всё началось

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
РБК00:00

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Вице-премьер обвинил «Роснефть» и «Газпром» в срыве сроков освоения Арктики

URA.Ru01:41

В правительстве хотят разрешить иностранцам добывать ископаемые в российской Арктике

ФедералПресс01:52

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

РБК00:00

Трутнев попросил Путина допустить иностранцев к разработке шельфа Арктики

Ведомости01:33

Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф

News.ru01:29

Трутнев предложил разрешить иностранцам добычу нефти в Арктике по норвежской модели

Daily Storm01:37
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Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Обновлено в 00:59
Происшествия

Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой

Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Политика

Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией

Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика

Вступает в силу новый пакет американских санкций против России

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Обновлено в 01:23
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Наука

В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику

В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

На могиле Веры Глаголевой установили памятник 16 августа исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая мужественно боролась с раком желудка.
Обновлено в 00:12
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России

Более крупные корабли выводятся из эксплуатации, их место занимают более мелкие суда — как новые, так и модернизированные, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.
Обновлено 17 августа в 22:08
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

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Здоровье

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В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено вчера в 20:50
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Финансы

Россия вошла в топ-5 стран по объему золотовалютных резервов

Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место.
Обновлено вчера в 17:31
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
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Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
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Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Теннис

Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:00
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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