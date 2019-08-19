Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской моделиРБК 00:00
После заседания госкомиссии по Арктике 25 июля, отвечая на вопрос РБК, Трутнев заявил, что в Арктике недостаточно конкуренции: "Когда нет конкуренции и возможности сравнивать, невозможно в рамках абстрактной экономической модели посчитать расходы компаний и экономику крупного проекта".
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Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".РБК00:00
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Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
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Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
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Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
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Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
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Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
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Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Наука
В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику
В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением.
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Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Обновлено вчера в 14:36
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
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Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
На могиле Веры Глаголевой установили памятник 16 августа исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая мужественно боролась с раком желудка.
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Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
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Армия и оружие
The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России
Более крупные корабли выводятся из эксплуатации, их место занимают более мелкие суда — как новые, так и модернизированные, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.
Обновлено 17 августа в 22:08
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Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе
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В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
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Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
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Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
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Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место.
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
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Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
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Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
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Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
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