Энергетика

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской моделиРБК 00:00

После заседания госкомиссии по Арктике 25 июля, отвечая на вопрос РБК, Трутнев заявил, что в Арктике недостаточно конкуренции: "Когда нет конкуренции и возможности сравнивать, невозможно в рамках абстрактной экономической модели посчитать расходы компаний и экономику крупного проекта".
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с чего всё началось

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
РБК00:00

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Трутнев предложил разрешить иностранцам добычу нефти в Арктике по норвежской модели

Daily Storm01:37

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

РБК00:00

Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф

News.ru01:29

Трутнев попросил Путина допустить иностранцев к разработке шельфа Арктики

Ведомости01:33
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Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

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Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Медведев выиграл пятый титул в карьере и впервые стал чемпионом соревнований серии "Мастерс", престижность которой уступает только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру ATP.
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Общество

Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе

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Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»

Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
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Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

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Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
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Общество

К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска

Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
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Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Экономика

Определены крупнейшие должники России

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Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

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Экономика

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В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Происшествия

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Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.
Обновлено вчера в 16:15
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В понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас — один из 12 главных христианских праздников.
Обновлено в 01:00
Политика

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Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

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Общество

В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Политика

Великобритания лишила гражданства плененного в Сирии боевика ИГ

Великобритания лишила гражданства Джека Леттса, присоединившегося к боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.
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Происшествия

Во Владивостоке задержали руководителя наркоцентра «Расцвет»

Сотрудники МВД, ОМОН и УФСБ сегодня пришли в здание центра, чтобы освободить удерживаемых там пациентов и задержать руководителя – Дмитрия Кондратьева.
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Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
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Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области

При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
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К коллекторам пришли за долгами

Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
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Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

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Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

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Что может свести на нет перспективы развития электромобилей?

Во многих странах правительство стимулирует производство электрокаров, говоря, что за ними будущее.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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