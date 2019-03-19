Экономика

Дальний восток к 2024 году увеличит экспорт АПК в 1,6 разАгробук 00:00

Дальневосточный федеральный округ намерен к 2024 году увеличить объём экспорта продукции АПК в 1,6 раз, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам совещания.
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Якутия внесла предложения по развитию сельского хозяйства на Дальнем Востоке

Якутия 24вчера в 08:34

Дальний Восток получит субсидии на развитие экспортного потенциала - Патрушев

Интерфакс - Россиявчера в 00:34

Патрушев: Экспорт продукции АПК из ДФО вырастет за счет рыбы и сои

Российская газетавчера в 02:10

Трутнев назвал проблемы АПК Дальнего Востока

Вести.Финансвчера в 04:25

Инвесторы на Дальнем Востоке реализуют проекты в АПК на 520 млрд рублей

Коммерсантъ18 марта в 22:58

Патрушев считает, что растениеводство и рыбная отрасль помогут развить экспорт в ДФО

ТАССвчера в 00:34

Минсельхоз направит ДФО часть средств, выделенных на экспортный проект

ПРАЙМвчера в 00:11
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Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

Обновлено вчера в 16:27
Общество

Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период

Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 15:42
Наука

Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено вчера в 18:41
Политика

Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта

Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.
Обновлено вчера в 22:12
Здоровье

Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию

В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Сборная России прибыла в Бельгию

Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Происшествия

В Приморье из колонии сбежал осуждённый

В Приморье из колонии-поселения №26 в Находке сбежал осуждённый Шейко Иван Александрович с рабочего объекта ФГУП «Архангельское» в ночь с 19.03.2019 на 20.03.2019.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили

Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов

Обновлено вчера в 01:33
Авто

Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО

Обновлено вчера в 14:57
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
Кино

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено вчера в 20:17
Космос

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено вчера в 04:15
Футбол

Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 21:29
Кино

Дэвид Линч записал онлайн-курс по созданию кино

Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Музыка

Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме

Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35
Общество

На петербургской станции метро «Беговая» протекает вода

Обновлено вчера в 14:40
Экономика

Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
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