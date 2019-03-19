Экономика
Дальний восток к 2024 году увеличит экспорт АПК в 1,6 разАгробук 00:00
Дальневосточный федеральный округ намерен к 2024 году увеличить объём экспорта продукции АПК в 1,6 раз, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам совещания.
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Дальний Восток получит субсидии на развитие экспортного потенциала - Патрушев
Интерфакс - Россиявчера в 00:34
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Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
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Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период
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В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
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Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
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Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
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Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.
Обновлено вчера в 22:12
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.
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Сборная России прибыла в Бельгию
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.
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Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
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В Приморье из колонии сбежал осуждённый
В Приморье из колонии-поселения №26 в Находке сбежал осуждённый Шейко Иван Александрович с рабочего объекта ФГУП «Архангельское» в ночь с 19.03.2019 на 20.03.2019.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
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В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
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Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено вчера в 14:57
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Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
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Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов
Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
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После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
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На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
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В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
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Футбол
Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
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Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.
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Дэвид Линч записал онлайн-курс по созданию кино
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Обновлено вчера в 20:13
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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
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Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
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Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
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