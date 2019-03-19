Дальний восток к 2024 году увеличит экспорт АПК в 1,6 разАгробук 00:00

Дальневосточный федеральный округ намерен к 2024 году увеличить объём экспорта продукции АПК в 1,6 раз, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам совещания.

Дальний восток к 2024 году увеличит экспорт АПК в 1,6 раз

Общество Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году.

Происшествия В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.

Политика Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.

Происшествия Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.

Наука Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.

Политика Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.

Здоровье Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.

Футбол Сборная России прибыла в Бельгию Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Происшествия В Приморье из колонии сбежал осуждённый В Приморье из колонии-поселения №26 в Находке сбежал осуждённый Шейко Иван Александрович с рабочего объекта ФГУП «Архангельское» в ночь с 19.03.2019 на 20.03.2019.

Политика Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.

Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.

Кино Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Политика После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары «Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Космос В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.

Футбол Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.

Политика Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Музыка Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.