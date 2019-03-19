Экономика
Трутнев: В ДФО запустили 40 проектов в области сельского хозяйстваРоссийская газета вчера в 22:59
К реализации более чем 40 проектов приступили инвесторы на Дальнем Востоке, сообщил во вступительном слове на совещании "О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО" зампред председателя правительства РФ - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
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Дальний Восток получит субсидии на развитие экспортного потенциала - Патрушев
Интерфакс - Россия00:34
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Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
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В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Политика
Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.
Обновлено в 12:28
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено в 12:03
Космос
В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Происшествия
Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 05:39
Космос
В ранней Вселенной обнаружена галактика, переполненная пылью
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономы изучили галактику MACS0416_Y1, удаленную от Земли на 13,2 миллиарда световых лет в направлении созвездия Эридан, и с удивлением обнаружили в ней необычное большое количество пыли, которое не могут объяснить стандартные модели.
Обновлено в 13:09
Политика
Мексика одобрила кандидатуру нового посла США
МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.
Обновлено в 20:37
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Авто
Продажи обновленного Subaru Legacy стартовали в России
В России стартовал прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy.
Обновлено в 08:26
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Им предстоит покорять моря и глубины
Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ
Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:30
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Единоборства
Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая
Обновлено в 13:37
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Политика
Губернатор Мурманской области подала в отставку
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила об отставке. Она уже написала соответствующее заявление, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Спорт
Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ
Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15