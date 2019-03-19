Экономика

Трутнев: В ДФО запустили 40 проектов в области сельского хозяйстваРоссийская газета вчера в 22:59

К реализации более чем 40 проектов приступили инвесторы на Дальнем Востоке, сообщил во вступительном слове на совещании "О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО" зампред председателя правительства РФ - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
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Якутия внесла предложения по развитию сельского хозяйства на Дальнем Востоке

Якутия 2408:34

Патрушев считает, что растениеводство и рыбная отрасль помогут развить экспорт в ДФО

ТАСС00:34

Патрушев: Экспорт продукции АПК из ДФО вырастет за счет рыбы и сои

Российская газета02:10

Дальний Восток получит субсидии на развитие экспортного потенциала - Патрушев

Интерфакс - Россия00:34

Инвесторы на Дальнем Востоке реализуют проекты в АПК на 520 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 22:58

Трутнев назвал проблемы АПК Дальнего Востока

Вести.Финанс04:25

Минсельхоз направит ДФО часть средств, выделенных на экспортный проект

ПРАЙМ00:11
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Происшествия

Россиянин из США попал на видео, спасая тонущих в ледяной воде собак

Обновлено в 13:38
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Политика

Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.
Обновлено в 12:28
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено в 12:03
Космос

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Происшествия

Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы

Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 05:39
Космос

В ранней Вселенной обнаружена галактика, переполненная пылью

Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономы изучили галактику MACS0416_Y1, удаленную от Земли на 13,2 миллиарда световых лет в направлении созвездия Эридан, и с удивлением обнаружили в ней необычное большое количество пыли, которое не могут объяснить стандартные модели.
Обновлено в 13:09
Политика

Мексика одобрила кандидатуру нового посла США

МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.
Обновлено в 20:37
Здоровье

Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Авто

Продажи обновленного Subaru Legacy стартовали в России

В России стартовал прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy.
Обновлено в 08:26
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Им предстоит покорять моря и глубины

Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ

Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:30
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Единоборства

Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая

Обновлено в 13:37
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Политика

Губернатор Мурманской области подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила об отставке. Она уже написала соответствующее заявление, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Отец Началовой уточнил причину ее гибели

Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Экономика

Росстат сообщил о росте промышленного производства

В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Спорт

Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
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