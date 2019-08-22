Экономика
Трутнев: На Дальний Восток приходится треть иностранных инвестицийREGNUM 23 августа в 01:03
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальний Восток сейчас приходится треть иностранных инвестиций в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Трутнев заявил, что на Дальний Восток приходится треть иностранных инвестиций в России
ТАСС22 августа в 22:51
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