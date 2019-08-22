Экономика

Трутнев: На Дальний Восток приходится треть иностранных инвестицийREGNUM 23 августа в 01:03

2 фотоЕщё 1 видео
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальний Восток сейчас приходится треть иностранных инвестиций в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Значение Дальнего Востока в мире стремительно растет

Российская газета00:00

Трутнев: на Дальний Восток придет 3,9 трлн рублей инвестиций

EastRussia23 августа в 01:46

Трутнев: На Дальний Восток приходится треть иностранных инвестиций

REGNUM23 августа в 01:03

Трутнев заявил, что на Дальний Восток приходится треть иностранных инвестиций в России

ТАСС22 августа в 22:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»

Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено вчера в 17:49
Культура

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine

Лейбл Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году Оксимирон стал его исполнительным директором (CEO) и занимался менеджментом исполнителей.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа

Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала младшую дочь

Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Женщина из ОАЭ подала на развод из-за чрезмерной любви мужа

Обновлено в 00:37
Происшествия

«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 19:29
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Общество

Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Обновлено вчера в 14:05
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика

ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено 23 августа в 12:44
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире

На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.
Обновлено вчера в 02:27
Политика

В Абхазии пройдут выборы президента республики

Седьмые выборы Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено вчера в 11:38
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:01
Политика

Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Единоборства

Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 225

Виталий Минаков в Бриджпорте (США) провел бой против бывшего бойца UFC Тимоти Джонсона в рамках турнира Bellator 225.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье

В селении Сунжа открыли новую амбулаторию

Амбулаторию в селении Сунжа построили больше 40 лет назад.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца

Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Пять президентов Украины сфотографировались вместе

Бывшие президенты Украины Лонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и действующий президент Владимир Зеленский впервые сфотографировались вместе.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Изменившаяся внешность актёра Домогарова вызвала споры в Сети

56-летний актёр Александр Домогаров поделился новым снимком со съёмок.
Обновлено вчера в 07:15
Здоровье

Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено 23 августа в 06:29
Авто

В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX

Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено вчера в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное