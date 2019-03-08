Спорт
Трусова выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катаниюТАСС 14:40
Россиянка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе. По сумме двух программ 14-летняя спортсменка получила 222,89 балла. Второе место заняла 14-летняя россиянка Анна Щербакова (219,94), третьей стала 16-летняя Тинь Цуй из США (194,41).
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