Общество
Трудоустройство людей с инвалидностью может поднять ВВП страны
Трудоустройство людей с инвалидностью может поднять ВВП страныРЕН ТВ21:05
Финансовые показатели компаний, которые приняли на работу людей с инвалидностью, оказались выше, чем у тех организаций, которые по каким-то причинам не практикуют инклюзивное трудоустройство.
РЕН ТВ21:05
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