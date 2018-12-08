Общество

Трудоустройство людей с инвалидностью может поднять ВВП страны
РЕН ТВ
21:05

Финансовые показатели компаний, которые приняли на работу людей с инвалидностью, оказались выше, чем у тех организаций, которые по каким-то причинам не практикуют инклюзивное трудоустройство.
РЕН ТВ21:05

Подробнее о событии

Трудоустройство людей с инвалидностью может поднять ВВП страны

РЕН ТВ21:05

Люди с инвалидностью могут улучшить финансовые показатели работодателей

ТАСС10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Путешествия

«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 21:57
Общество

El Pais: Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании

Колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено в 22:03
Общество

Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии

Обновлено в 20:42
Общество

Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть

"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 20:04
Общество

В США обнаружили самого маленького быка в мире

Врачи ветеринарной клиники при университете штата Миссисипи рассказали о самом маленьком теленке в мире, который попал в медицинское учреждение для осмотра.
Обновлено в 22:08
Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Пономарева

Обновлено в 22:11
Общество

Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже

Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 21:28
Общество

Священнослужитель тайно хвастался одеждой люксовых брендов в соцсетях

Баскаков под ником @archpriesttver хвастался подписчикам туфлями и сумками Gucci, чемоданом и тапками Louis Vuitton и прочими дорогими вещами.
Обновлено в 18:11
Общество

Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Обновлено в 17:02
Общество

Мамаев рассказал о планах на будущее

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.
Обновлено в 19:17
Общество

Нижегородский концерт «Френдзоны» отменен в день проведения

В Нижнем Новгороде отменен концерт панк-группы "Френдзона", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:24
Общество

Капсульный отель открылся в аэропорту Пулково в Петербурге

За 2018 год новый терминал аэропорта принял более 17 млн пассажиров. Ранее капсульный отель открылся в аэропорту Внуково.
Обновлено в 15:04
Общество

«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана

Обновлено в 13:45
Общество

Tesla может рассмотреть покупку заводов General Motors

Глава Tesla Илон Маск не исключил, что компания может приобрести заводы, которые планирует закрыть General Motors.
Обновлено в 22:00
Общество

Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»

Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:47
ещё по теме
Accenture
Компания
Консалтинговая компания, оказывающая услуги организациям по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами, управления логистическими процессами, управления персоналом, внедрения информационных технологий. Компания, впервые зарегистрированная на Бермудах, 1 сентября 2001 года получила статус акционерного общества в Ирландии. Однако головной офис расположен в Нью-Йорке. Со штатом примерно около 450 тыс. сотрудников, компания обслуживает клиентов более чем в 120 странах мира. Утверждается, что работает с 94 компаниями из Fortune Global 100 и более чем с ⅔ из Fortune Global 500.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное