Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном КавказеREGNUM 02:10

Больше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в Туве, на Чукотке и в Кемеровской области. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дагестан, Чечня, Ингушетия, а также Тува и Якутия вошли в пятёрку субъектов России, где зафиксировано наименьшее число больных раком.
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с чего всё началось

В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России

Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8 процента). Еще почти столько же, 22,9 процента, от болезней системы кровообращения. Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины - 19,2 процента.
Российская газетавчера в 21:00

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Названа основная причина смерти женщин в России

Газета.Ru05:32

Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России

РИА Новости02:21

В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России

Российская газетавчера в 21:00

Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России

РБК01:16

Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России

Известиявчера в 23:49

Минздрав: россиянки трудоспособного возраста чаще всего умирают от новообразований

ТАССвчера в 22:40

Минздрав рассказал, от чего умирают женщины в России

URA.Ruвчера в 22:25
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Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате

Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
Обновлено в 05:50
Здоровье

Названы простые способы перейти на здоровое питание

Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Происшествия

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Обновлено в 05:46
Космос

Кадры облета Луны темными объектами зафиксировал телескоп

Телескоп на Шри-Ланке запечатлел три темные фигуры, которые одновременно, будто наперегонки друг с другом, пролетают над Луной.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky

Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Общество

Появились первые фотографии полного солнечного затмения

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Финансы

ЦБ рассматривает дополнительные меры по ограничению потребкредитования

Банк России рассматривает возможность введения дополнительных мер для охлаждения сегмента потребительского кредитования.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Баскетбол

«Барселона» объявила о переходе экс-баскетболиста ЦСКА Хиггинса

Обновлено в 05:16
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено вчера в 18:30
Авто

Новый кроссовер BMW X6 представлен официально

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
Обновлено в 01:06
Политика

В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Авто

В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка

Обновлено в 03:39
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено 01 июля в 22:45
Происшествия

В Чечне начнется суд над мертвыми

Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка

Обновлено в 04:32
Футбол

Российские ватерполисты разгромили Великобританию на Универсиаде

Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в стартовом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Теннис

Мария Шарапова намерена выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
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