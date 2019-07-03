Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном КавказеREGNUM 02:10
Больше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в Туве, на Чукотке и в Кемеровской области. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дагестан, Чечня, Ингушетия, а также Тува и Якутия вошли в пятёрку субъектов России, где зафиксировано наименьшее число больных раком.
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с чего всё началось
Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8 процента). Еще почти столько же, 22,9 процента, от болезней системы кровообращения. Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины - 19,2 процента.Российская газетавчера в 21:00
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Футбол
Месси обвинил судей в поражении Аргентины на Кубке Америки
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение своей национальной команды в полуфинале Кубка Америки против Бразилии.
Обновлено в 01:18
Культура
Арбенина рассказала, как её расстреляли на «Нашествии»
В утреннем эфире «НАШЕго Радио» Диана Арбенина рассказала о том, как готовится к юбилейному концерту, а также поделилась своими воспоминаниями о «НАШЕСТВИИ» разных лет.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
ЦИК Украины может пересмотреть регистрацию Клюева и Шария
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может пересмотреть свое решение о регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Космос
Найдены доказательства появления морщин на карликовой планете Церера
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Сегодня ожидается полное солнечное затмение
Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов
Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 03:37
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти
Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей
В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Углегорцы устали жить, «как нищие папуасы»
"Угольные" проблемы обсудили жители Углегорского района на встрече с врио губернатора области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка
Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Гаджеты
Samsung уволила тысячу сотрудников из-за Xiaomi
Samsung ничего не осталось, кроме как сократить штат сотрудников в Индии, причём не только тех, кто задействован в сборке смартфонов, но и тех, кто работает с другой электроникой.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41