Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8 процента). Еще почти столько же, 22,9 процента, от болезней системы кровообращения. Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины - 19,2 процента.

с чего всё началось

Больше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в Туве, на Чукотке и в Кемеровской области. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дагестан, Чечня, Ингушетия, а также Тува и Якутия вошли в пятёрку субъектов России, где зафиксировано наименьшее число больных раком.

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

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