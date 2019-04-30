Общество
Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водахРБК 09:50
Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оператора проекта — Nord Stream 2 AG. В России, согласно заявлению пресс-службы, работает судно Solitaire (принадлежит швейцарской компании Allseas).
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Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32
Футбол
Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов
Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
Обновлено в 12:04
Политика
Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 26
Обновлено в 14:57
Общество
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета
Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Теннис
Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
Обновлено в 15:31
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
ЦИК официально объявила Зеленского президентом Украины
Обновлено в 11:15
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко обнажила грудь для фото в Нью-Йорке
Накануне певица опубликовала снимок, на котором предстала перед фанатами полностью обнаженной.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Экономика
АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее
Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб.
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Стало известно, сколько ядерных боеголовок у США
Ядерный арсенал Соединенных Штатов состоит из 1,7 тысячи боеголовок на стратегических носителях и 2,05 тысячи резервных боеголовок, об этом говорится в «Бюллетене ученых-ядерщиков» из США.
Обновлено в 13:58
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года
Обновлено в 13:15
Хоккей
«Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера, показав его приезд
Хоккейный клуб «Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество
В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»
Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40