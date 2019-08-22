Политика
Троих россиян готовят к обмену между РФ и УкраинойМосковский Комсомолец 03:48
Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов проходят необходимые юридические процедуры для обмена пленными между Киевом и Москвой. Дата обмена пока не называется, но он должен состояться в самое ближайшее время.
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с чего всё началось
При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.Коммерсантъвчера в 11:28
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Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.
Обновлено в 12:23
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд
Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:21
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено 20 августа в 15:27
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено в 04:27
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Гаджеты
Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi
Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации
Борт санавиации доставит в четверг в Нижний Новгород пятилетнюю девочку, найденную в лесу у села Степановка Воскресенского района.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Севший в кукурузном поле А321 разрежут и увезут по частям
15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Челябинск пригнали самолет-разведчик
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании
Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 09:13
Теннис
Шарапова и Серена Уильямс встретятся в первом круге US Open
Одной из центральных встреч первого круга женского турнира станет противостояние россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс.
Обновлено в 12:44
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03