При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.

с чего всё началось

Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов проходят необходимые юридические процедуры для обмена пленными между Киевом и Москвой. Дата обмена пока не называется, но он должен состояться в самое ближайшее время.

Троих россиян готовят к обмену между РФ и Украиной

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