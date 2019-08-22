Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обменуГазета.Ru 03:53

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена. Об этом сообщил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передает ТАСС. По его словам, обмен произойдет в ближайшее время.
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с чего всё началось

До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами

При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.
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ТАСС03:15

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РЕН ТВ03:13
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