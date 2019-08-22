Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обменуИзвестия 04:56
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом сообщил адвокат россиян Валентин Рыбин в четверг, 22 августа.
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с чего всё началось
При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.Коммерсантъвчера в 11:28
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Происшествия
В Петербурге внук экс-главы МВД Мали попал в колонию за кражу
Внук экс-главы МВД Мали признал вину в преступлении.
Обновлено в 06:00
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Вагоны сошли с рельсов из-за размыва дождями путей в Прикамье
Вагоны опрокинулись из-за размытого дождями железнодорожного полотна. Сейчас сотрудники железной дороги пытаются укрепить размытые пути.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Игры
Ключевой арт и новые скриншоты Nioh 2
Обновлено в 04:47
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:35
Экономика
У россиян стало меньше свободных денег
Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Ди Си Юнайтед» проиграл после удаления Руни
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 02:48
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
Обновлено в 05:44
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.
Обновлено в 05:41
Кино
Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»
В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 05:09
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Музыка
Продюсер Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни
Продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз (Наргиз Закировой) исполнять свои песни на концертах. Об этом она написала в своем инстаграме.
Обновлено в 05:31
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59