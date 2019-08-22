При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.

с чего всё началось

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Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

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