При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.

с чего всё началось

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена. Об этом сообщил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передает ТАСС. По его словам, обмен произойдет в ближайшее время.

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

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