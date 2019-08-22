Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обменуГазета.Ru 03:53
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена. Об этом сообщил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передает ТАСС. По его словам, обмен произойдет в ближайшее время.
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с чего всё началось
При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.Коммерсантъвчера в 11:28
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Армия и оружие
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Кремль подтвердил контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной
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Кино
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Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».
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Музыка
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
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Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
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Политика
Трамп снова поддержал возвращение России в G8
Ранее Трамп на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
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Во Владимирской области снизилась младенческая смертность
Во Владимирской области сократился коэффициент младенческой смертности от внешних причин и врожденных аномалий.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
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«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»
Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
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Игры
Официально: в Control появится музыка Poets of the Fall
Обновлено в 12:34
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Здоровье
В Сургуте пациенты тубдиспансера объявили голодовку
Пациенты туберкулезного диспансера в Сургуте объявили голодовку из-за проблем с питанием.
Обновлено в 12:10
Политика
Россиянин попросил Зеленского о помиловании ради возвращения на родину
Гражданин России Алексей Седиков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 11:53