Происшествия
Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в КазаниИзвестия вчера в 22:33
Отмечается, что в ходе тушения были обнаружены тело хозяйки 1955 года рождения, ее дочери 1983 года рождения, зятя 1985 года и троих детей в возрасте от девяти месяцев до 11 лет. На месте продолжают работу пожарные и специалисты. Устанавливаются причины возгорания.
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Депутаты Госсовета РТ почтили минутой молчания память погибшей в Казани семьи
Казанский репортер03:52
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В Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, трое из них – маленькие дети
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