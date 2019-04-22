Происшествия

Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в КазаниИзвестия вчера в 22:33

Отмечается, что в ходе тушения были обнаружены тело хозяйки 1955 года рождения, ее дочери 1983 года рождения, зятя 1985 года и троих детей в возрасте от девяти месяцев до 11 лет. На месте продолжают работу пожарные и специалисты. Устанавливаются причины возгорания.
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Депутаты Госсовета РТ почтили минутой молчания память погибшей в Казани семьи

Казанский репортер03:52

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

РИА Новостивчера в 21:39

Спасатели обнаружили тела шести человек, включая троих детей, на месте пожара в Казани

НТРвчера в 23:37

В Казани из-за неисправной проводки в огне погибла семья из шести человек с тремя детьми

КП - Казаньвчера в 22:40

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

ТАССвчера в 21:58

В Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, трое из них – маленькие дети

БИЗНЕС Onlineвчера в 21:46

Депутаты Госсовета Татарстана почтили минутой молчания память погибших на пожаре в Казани

Татар-информ03:38
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Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Обновлено в 05:29
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Политика

Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:47
Политика

Трамп и Макрон поздравили Зеленского с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Владимира Зеленского, который, по данным экзитпола и предварительным данным ЦИКа, лидирует во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

В Екатеринбурге памятник Ленину обклеили листовками

В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу.
Обновлено в 05:22
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Политика

ЦИК: Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 81% протоколов

Обновлено в 00:05
Политика

Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича

Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Петербуржцев возмутили девушки, оседлавшие коня на Аничковом мосту

Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS

Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему руководителю автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В России предложили ввести налог на рыбалку

В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Технологии

США пытаются повлиять на рост продаж китайских смартфонов

На фоне давления Вашингтона китайские производители смартфонов наращивают продажи. Так, Huawei заявляет о росте продаж в первом квартале.
Обновлено в 01:23
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Общество

Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.
Обновлено в 02:50
Политика

В Крыму не рассчитывают на нормализацию отношений с Украиной

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов скептически оценил перспективы восстановления отношений России и Крыма в связи с победой во вором туре президентских выборов в Украине актера Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Югре мужчина жестоко убил друга детства из-за долгов

«Подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления оказался 42-летний ранее судимый по ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 161 УК РФ «Грабеж», ст. 338 УК РФ «Дезертирство» уроженец Амурской области», — сообщили в УМВД по Югре.
Обновлено в 05:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках

Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.
Обновлено в 00:01
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