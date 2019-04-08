Армия и оружие
Трое военных США погибли при взрыве в АфганистанеРосбалт вчера в 16:13
В результате взрыва в Афганистане погибли четверо военных США, еще трое получили ранения. Самодельное взрывное устройство сработало рядом с базой ВВС в Баграме.
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Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане вблизи базы ВВС в Баграме
Эхо Москвывчера в 15:30
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