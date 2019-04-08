Трое военных США погибли при взрыве в АфганистанеРосбалт вчера в 16:13

В результате взрыва в Афганистане погибли четверо военных США, еще трое получили ранения. Самодельное взрывное устройство сработало рядом с базой ВВС в Баграме.

Трое военных США погибли при взрыве в Афганистане

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