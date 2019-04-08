Трое военнослужащих США погибли в результате взрыва в АфганистанеИнтерфакс 15:38

Трое американских военнослужащих и один афганец, работавший по контракту на армию США, погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства вблизи авиабазы Баграм в Афганистане, сообщается в понедельник на сайте операции НАТО "Решительная поддержка".

Трое военнослужащих США погибли в результате взрыва в Афганистане

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