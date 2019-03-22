Происшествия
Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставкуТАСС 13:53
Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.
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Судьи районного суда в Томской области уволились из-за приговора полицейским
Московский Комсомолец09:25
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