Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, один из них — оперативник управления "К" Артур Власов.

с чего всё началось

Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Московском военном окружном суде.

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