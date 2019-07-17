Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбоеLenta.ru 12:29
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Московском военном окружном суде.
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с чего всё началось
Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, один из них — оперативник управления "К" Артур Власов.РИА Новости06:32
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