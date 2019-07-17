Происшествия

Трое сотрудников ФСБ признались в разбоеLenta.ru 12:29

Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Московском военном окружном суде.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось

Двое подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ признали вину

Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, один из них — оперативник управления "К" Артур Власов.
РИА Новости06:32

Подробнее о событии

Еще два спецназовца признали вину в деле о разбое

Коммерсантъ11:43

Суд оставил под арестом офицера «Альфы» из дела налетчиков из ФСБ

РБК10:28

Двое подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ признали вину

РИА Новости06:32

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Ведомости06:52

Уже трое из семи задержанных по делу о разбое сотрудников ФСБ признают свою вину

Эхо Москвы09:33

Трое из семи фигурантов дела сотрудников ФСБ о разбое признали вину

Интерфакс09:18

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили не менее 136 млн рублей

ТАСС09:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Обновлено в 03:41
Происшествия

В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56

Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый".
Обновлено в 11:30
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Спорт

Фигуристку Губанову отчислили из ЦСКА

Обновлено в 12:21
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Обновлено в 10:37
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Интернет

Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности

Обновлено в 07:12
Политика

Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса

Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенское»

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Политика

Рябков оценил переговоры с США по контролю над вооружениями

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал профессиональным и конструктивным разговор, состоявшийся в рамках российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Женеве.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Петербурге росгвардейцев подозревают в подбросе наркотиков школьнику

В Санкт-Петербурге двух бойцов Росгвардии подозревают в попытке подбросить молодому человеку наркотики с целью вымогательства денег, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:43
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Здоровье

Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения

Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Мурманской области пропали два туриста-дайвера

В Мурманской области во время погружения пропали два туриста-дайвера.
Обновлено в 10:57
Хоккей

«Чикаго» обменял Артема Анисимова в «Оттаву»

Обновлено вчера в 15:22
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Гарри Стайлз хочет стать принцем Эриком в «Русалочке»

Обновлено вчера в 23:27
Финансы

Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США

Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.
Обновлено в 12:25
Политика

Володин допустил точечные изменения в Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
Наука

Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео

Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
Транспорт

В Москве из-за ливня подтопило несколько улиц

В разных районах Москвы из-за ливня подтопило улицы.
Обновлено в 11:18
Футбол

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Обновлено в 07:00
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Экономика

Пенсии россиян снова заморозили

Власти продлили мораторий на формирование накопительной части пенсии, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Минтруда.
Обновлено 15 июля в 11:41
Главное