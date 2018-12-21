Экономика

Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров Forbes
Псковское агентство информации
08:19

Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов 2018, составленный журналом Forbes. Как сообщает «Российская газета», Вагит Алекперов увеличил за год свое состояние на $4,6 млрд, до $19,5 млрд. Леонид Михельсон разбогател на $4 млрд (до $21,1 млрд).
Псковское агентство информации08:19
с чего всё началось
Журнал Forbes опубликовал
 топ-10 самых везучих и невезучих миллиардеров 2018 года, первый список возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (его состояние выросло на $27,9 млрд, до $127,2 млрд), второй перечень — глава Facebook Марк Цукерберг (он потерял $18,7 млрд, его состояние оценивается в $52,5 млрд).
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Uber проиграл апелляцию в суде Великобритании

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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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