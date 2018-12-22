Экономика

Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года
Российская газета
13:33

Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска. Как сообщается на сайте самого Forbes, подсчеты сделаны на основе рейтинга Forbes Real-time за период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018-го.
Российская газета13:33
с чего всё началось
Журнал Forbes опубликовал
 топ-10 самых везучих и невезучих миллиардеров 2018 года, первый список возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (его состояние выросло на $27,9 млрд, до $127,2 млрд), второй перечень — глава Facebook Марк Цукерберг (он потерял $18,7 млрд, его состояние оценивается в $52,5 млрд).
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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