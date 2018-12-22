с чего всё началось

Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска. Как сообщается на сайте самого Forbes, подсчеты сделаны на основе рейтинга Forbes Real-time за период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018-го.

Финансы Финансы Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.

Экономика Экономика Сотовые операторы предупредили об изменении цен на связь с нового года Три крупных российских оператора — «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 сообщили, что с 2019 года изменится стоимость услуг связи.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Экономика Экономика Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.

Экономика Экономика ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы.

Экономика Экономика UTair приостановила выплаты по 7-летним кредитам Авиакомпания UTair, входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний России, планирует завершить комплексную реструктуризацию долговых обязательств к середине 2019 года.

Экономика Экономика ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Крымского страхового альянса» Временная администрация ЦБ РФ выявила признаки вывода активов из акционерного общества "Крымский страховой альянс", говорится в сообщении регулятора.

Экономика Экономика Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Экономика Экономика Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

Финансы Финансы Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика Экономика AFP: суд в Париже оштрафовал Total на €500 тыс Суд в Париже оштрафовал компанию Total на €500 тыс. по делу о коррупции в Иране. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.

Экономика Экономика Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

Экономика Экономика HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые отрасли в России Сайт по поиску работы HeadHunter проанализировал динамику количества вакансий и уровня зарплат в России в 2018 году.