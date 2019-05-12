Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

РИА Новости00:56

Трое россиян вошли в десятку богатейших резидентов Великобритании

ТАССвчера в 23:46

В десятку богатейших людей Великобритании вошли Усманов, Абрамович и Фридман

Коммерсантъ00:39

Усманов, Абрамович, Фридман в списке самых богатых налоговых резидентов Великобритании

Вести.Ru00:38

В десятку богатейших людей Великобритании вошел еще один россиянин

Lenta.ruвчера в 23:50

Трое россиян вошли в десятку богатейших резидентов Великобритании

Российская газета00:53

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

РБКвчера в 22:44
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Авто

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Пилотов сгоревшего «Суперджета» заподозрили в неподготовленности

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Общество

Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом

Авторы проекта предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло.
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Спорт

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Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

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Происшествия

СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

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Обновлено вчера в 10:03
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Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

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Обновлено вчера в 16:02
Политика

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Обновлено в 02:46
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Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
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В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

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Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
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Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
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WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
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Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

Обновлено вчера в 16:45
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