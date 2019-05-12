Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова снялась в эротической сцене с молодым актером
Зудина считает, что молодой человек много взял от звездного родителя: Олег Табаков был не только прекрасным отцом, но и замечательным учителем, который много дал восходящей звезде.
Обновлено в 05:00
Политика
496 сотрудников избиркомов скончались после выборов в Индонезии
Сразу 496 сотрудников избиркомов скончались по всей стране после выборов при подсчёте голосов.
Обновлено в 06:56
Культура
Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Космос
Таинственные планеты представляют собой водные миры
Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.
Обновлено 10 мая в 05:27
Хоккей
Россия — Австрия 5:0 (3-й период)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Музыка
Лазарев решил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев, который представляет страну на международном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве, решил закрыть свои аккаунты в социальных сетях.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Расчеты радиотехнических войск ЗВО во время майских праздников зафиксировали резкий рост количества гражданских воздушных перевозок
В период майских праздников дежурные смены радиотехнических войск Западного военного округа зафиксировали резкий рост количества гражданских воздушных перевозок в небе России.
Обновлено в 06:08
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году
Обновлено в 07:36
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения
Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25