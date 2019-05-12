Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Абрамович, Усманов и Фридман вошли в десятку богатейших жителей Великобритании

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Трое россиян вошли в десятку богатейших бизнесменов Великобритании

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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

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ТАССвчера в 23:46

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

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