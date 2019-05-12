Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
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Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Общество
Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии
Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Экономика
Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью
Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Технологии
Самые популярные эмодзи в разных странах. Инфографика
Как отмечают специалисты в разных странах, женщины в 1,5 раза чаще мужчин используют эмодзи.
Обновлено в 17:14
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о родах Алины Кабаевой
СМИ сообщили, что 7 мая прославленная спортсменка родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено в 17:15
Здоровье
Один из известнейших военных госпиталей Москвы отмечает 100-летие
ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 17 мая готовится отметить свое столетие.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Экономика
Клиентам форекса грозит дисквалификация
На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57
Общество
Фейк-ньюс — опора клинициста?
До Самары участие Русфонда в развитии донорства наши оппоненты обставляли теми самыми фейк-ньюс, которыми вечно кормится желтая пресса, а то и блогеры промышляют, и чиновники, и политики.
Обновлено в 17:57