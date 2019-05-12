Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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В Москве планируют благоустроить улицу Ильинку
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В дневные часы в начале недели ожидается от 18 до 21 градуса, по ночам - 10-13 градусов. В конце следующей недели сменится воздушная масса.
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Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
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Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
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Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
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Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
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Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
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Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
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В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
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Как заявил глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, отказаться от злотого страна сможет только тогда, когда по своему экономическому развитию достигнет уровня Германии.
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Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана.
Обновлено в 01:10
Экономика
Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники
Обновлено вчера в 06:29