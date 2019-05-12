Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Абрамович, Усманов и Фридман вошли в десятку богатейших жителей Великобритании

Forbes04:07

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

РИА Новости00:56

Алишер Усманов попал в десятку богатейших бизнесменов в Великобритании

ТАССвчера в 23:46

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Lenta.ruвчера в 23:50

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Российская газета00:53

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

РБКвчера в 22:44
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WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

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Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
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Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что инициатива изменения формата чемпионата мира исходила от ведущих сборных.
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Объезжая арену, президент не заметил ковер и зацепился коньками. Владимир Путин радостно приветствовал зрителей на трибунах.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
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Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
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После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
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