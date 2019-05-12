Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости вчера в 00:56

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Абрамович, Усманов и Фридман вошли в десятку богатейших жителей Великобритании

Forbesвчера в 04:07

Алишер Усманов попал в десятку богатейших бизнесменов в Великобритании

ТАСС11 мая в 23:46

Трое россиян вошли в десятку богатейших бизнесменов Великобритании

Российская газетавчера в 00:53

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Коммерсантъвчера в 00:39

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Lenta.ru11 мая в 23:50

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

РИА Новостивчера в 00:56

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

РБК11 мая в 22:44
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