Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию
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Обновлено в 02:39
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Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке
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Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео
Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины
Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено вчера в 00:24
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
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В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
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Сергей Лазарев представит русскую версию песни Scream
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Избыточным весом страдают 55% россиян
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Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
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Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве
В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
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Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Под Астраханью нашли золотой клад сарматского вождя
В Астраханской области у села Никольское археологи исследовали захоронение сарматского вождя, предварительно датируемое периодом IV века до нашей эры - IV веком нашей эры.
Обновлено вчера в 16:42
Единоборства
Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC
Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме
Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.
Обновлено в 05:15
Общество
В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
Космос
Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота
Обновлено в 06:09
Общество
В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ прошли в «Бессмертном полку» с портретом одного и того же ветерана
Глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев, прокурор республики Александр Филимонов и епископ Вениамин (Кириллов) прошли в рядах «Бессмертного полка» с фотографией одного и того же человека.
Обновлено в 04:50
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Буффон не собирается завершать карьеру
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
Обновлено в 05:36
Авто
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено вчера в 11:35