Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Абрамович, Усманов и Фридман вошли в десятку богатейших жителей Великобритании

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Трое россиян вошли в десятку богатейших бизнесменов Великобритании

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