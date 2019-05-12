Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей БританииГазета.Ru 03:16
В этом году впервые в рейтинг попал также глава "Альфа-групп" Михаил Фридман. Его состояние оценивается в $14,1 млрд. Трое россиян вошли в десятку самых богатых людей Великобритании.
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