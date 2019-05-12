Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей ВеликобританииРИА Новости 00:56
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times. Усманов вновь занял восьмую строчку.
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Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате
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Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
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Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
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