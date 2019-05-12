Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей БританииГазета.Ru 03:16
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович. Они и раньше фигурировали в этом списке.
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Популярная российская балерина Анастасия Волочкова упала во время приседаний на съемках программы.
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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
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Футбол как желание жить: на матче «Спартака» побывал специальный гость
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В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
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Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области хотят снести
Решение о судьбе дома будет принято в течении трех дней. Напомним, сегодня ночью в поселке Чистоозерный прогремел взрыв бытового газа.
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Армия и оружие
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
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Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1 (1-й тайм)
Обновлено в 10:46
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
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Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
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Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
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Зенитная система С-300 замечена в США
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Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
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Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
Обновлено в 05:50
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода".
Обновлено в 12:25
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
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Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
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