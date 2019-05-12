Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей БританииГазета.Ru 03:16

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович. Они и раньше фигурировали в этом списке.
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