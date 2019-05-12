Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей БританииГазета.Ru 03:16
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович. Они и раньше фигурировали в этом списке.
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Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Вдова: Сергей Доренко просил развеять его прах в Керчи
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия получила документ о том, что следственные действия, из-за которых отменили прощание с журналистом, проводятся по заявлению, поданному в полицию его дочерьми.
Обновлено в 10:30
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
Обновлено в 05:50
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что её младший сын не будет учиться в школе
Яна Рудковская сообщила, что её младший сын не станет посещать школу.
Обновлено в 03:17
Автоспорт
Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при «Формулы-1» в Испании
Льюис Хэмилтон показал время 1:16,568, что позволило ему стать быстрейшим гонщиком в рамках третьей практики на Гран-при Испании.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Обновлено в 08:21
Здоровье
В Куркинском районе жители смогут бесплатно посетить стоматолога
Врачи Тульской областной стоматологической поликлиники проведут профилактический осмотр жителей.
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Школьник из Москвы победил на азиатской олимпиаде по физике
Обновлено в 05:33
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Авто
Интерьер нового Porsche Taycan впервые запечатлен на фото
Пару часов назад, на зарубежных автомобильных ресурсах появились фотографии интерьера модели Taycan, отмечу, что это самые первые снимки, которые дают нам представление о том, что же будет в салоне у долгожданной немецкой новинки.
Обновлено в 08:45
Транспорт
Между Петербургом и Кировском запустят экологичные автобусы
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше
Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы во французском городе Амьен.
Обновлено в 10:15
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп посоветовал Китаю быстрее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку и не ждать американских выборов в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:07
Музыка
Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения
Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35