Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей БританииГазета.Ru 03:16
В этом году впервые в рейтинг попал также глава "Альфа-групп" Михаил Фридман. Его состояние оценивается в $14,1 млрд. Трое россиян вошли в десятку самых богатых людей Великобритании.
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Политика
Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
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В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
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Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон
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Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Происшествия
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Обновлено в 02:18
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия
Следствие считает, что пилотов загоревшегося Superjet плохо учили
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся на посадочной полосе Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале
Обновлено в 03:08
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
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Общество
Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Транспорт
Поездки по Кольцевой линии метро станут более комфортными
Обновлено в 03:27
Здоровье
Пенсия — это скучно: в Сибири пожилые медсестры спешат на помощь пациентам
Утренняя зарядка Галины Вайчук в спортивном зале местной поликлиники каждое утро занимает не меньше часа, а с 8:00 начинают идти пациенты.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления
Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП
Женщину насмерть сбил грузовик.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Возможность отмены виз между Россией и Японией оценили в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев оценил перспективы отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 01:25
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Стали известны темы переговоров Помпео в России
10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.
Обновлено в 02:36