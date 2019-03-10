Установлены личности погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиянИзвестия 09:51

Установлены личности трех погибших при крушении самолета компании Ethiopian Airlines граждан России. Об этом сообщило посольство РФ в Аддис-Абебе в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 10 марта.

Установлены личности погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиян

Спорт Пидручный победил в пасьюте на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый Украинец Дмитрий Пидручный одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Происшествия В Москве горит склад на площади две тысячи квадратных метров «Горит складское здание, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Экономика Как деньги утекают из России в Узбекистан В прошлом году физлица вывели $9,48 млрд. При этом больше всего денег из нашей страны отправляется в Узбекистан.

Происшествия На юге Таиланда взорвались семь бомб Семь самодельных бомб взорвались в субботу и воскресенье в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда, еще семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены, при взрывах никто не пострадал, сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал Таиланда.

Общество В Москве прошел митинг за свободный интернет В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Здоровье В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори У 11 жителей Николаевского района Ульяновской области по состоянию на 10 марта подтвержден диагноз кори.

Кино Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара» В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".

Происшествия Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.

Футбол Динамо — Спартак 0:1 (2-й тайм) Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" устроили акцию протеста из-за перенесенного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", который должен был пройти на новом стадионе в Петровском парке.

Происшествия Здание школы частично обрушилось в Чувашии В Урмарском районе Чувашии произошло частичное обрушение двухэтажной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Общество В Ленэкспо на Масленицу пришли петербуржцы, но праздника не увидели На последний кульминационный день Масленицы в Ленэкспо пришли петербуржцы с детьми, но вместо музыки и аниматоров гостей встретила пустота и тишина.

Общество Владимира Этуша кремируют 12 марта на Троекуровском кладбище 12 марта 2019 г. на Троекуровском кладбище в Москве кремируют народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта.

Происшествия В центре Стокгольма взорвался автобус В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.

Кино Виктор Сухоруков отреагировал на съемки «Брата-3» Российский актер Виктор Сухоруков осудил намерение музыканта и шоумена Стаса Борецкого снять фильм "Брат-3".

Общество В Германии ураган остановил поезда и забросал автобаны деревьями Циклон "Эберхард" движется по Германии от бельгийской границы на восток, порывы ветра достигают 100-120 километров в час.

Политика Президент Алжира прилетел из швейцарской клиники для участия в выборах Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика прибыл 10 марта на родину из клиники в Швейцарии, чтобы принять участие в выборах главы государства, намеченных на 18 апреля.

Общество Синоптики прогнозируют тепло в Москве на следующей неделе По прогнозам синоптиков, весеннее тепло придёт в столицу на следующей неделе.

Происшествия Жителю Перми выставили счет за коммуналку на два миллиона рублей В жировке за февраль Павел Шишков увидел невообразимую сумму в два миллиона рублей.

Политика Лидер Кубы обвинил США в саботаже венесуэльской ГЭС Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы заявила, что причиной стала диверсия на ГЭС "Эль-Гури".

Происшествия В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.

Политика Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.