Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в ПермиРБК 02:23
В автобусе на момент аварии находились 59 человек. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, одна женщина погибла. В пресс-службе мэрии РБК Пермь сообщали, что маршрут №53 обслуживает ООО «Дизель».
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В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла
Новости Перми 59.ruвчера в 12:07
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