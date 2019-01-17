Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве газа в ТбилисиRT на русском вчера в 14:35
Четыре человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси, передаёт грузинский Первый канал.
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Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
На Украине арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко. Соответствующее решение принял Харьковский суд.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Умер основатель инвесткомпании The Vanguard Group Джон Богл
В США умер основатель и гендиректор инвестиционной компании The Vanguard Group Джон Богл, ему было 89 лет.
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Тольятти отстранена от работы педагог, ударившая ученицу
Обновлено в 01:26
Происшествия
За захваченных в Гвинейском заливе российских моряков требуют выкуп
За российских моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, могут заплатить выкуп.
Обновлено в 00:42
Авто
McLaren представил спорткар 600LT Spider
Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Космос
Погибло первое в истории растение на Луне
Хлопковое семя, которое взошло на борту китайского зонда Chang'e 4 на обратной стороне Луны, погибло. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 19:56
Наука
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Оказалось, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние хлопоты, помогает улучшить память. pixabay.com - PD Кроме того, она влияет на работу мозга.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Дело о клевете на полицию возбудили в Амурске после похорон авторитета
Обновлено в 01:01
Музыка
Участие Лазарева в «Евровидении» пока не подтверждено
Обновлено в 01:49
Политика
Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил
Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
Обновлено в 00:35
Экономика
Французские СМИ предрекли рекорд торгового баланса России
За январь — ноябрь 2018 года положительное сальдо торгового баланса России увеличилось на 65,2% и составило $191,4 млрд.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси
Обновлено вчера в 14:35
Политика
WSJ узнала о расследовании против Huawei в США
Федеральная прокуратура США открыла расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Nissan выпустит новую версию кроссовера X-Trail
Компания Nissan готовит к премьере обновленную версию кроссовера X-Trail для российского рынка.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Омске ягуар напал на дрессировщика
Молодой ягуар напал на дрессировщика во время репетиции в цирке в Омске, он не получил тяжелых травм, сообщил РИА Новости в четверг представитель УМВД по региону.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда
Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще пятеро участников дела о нелегальных секс-тренингах в Таиланде депортированы из королевства.
Обновлено в 02:12
Общество
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
«Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга
С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории
На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий».
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Башкирии у жителей из крана потекла голубая вода
Обновлено вчера в 22:18
Политика
СБУ подтвердила задержание выдворенной из России журналистки Бойко
Служба безопасности Украины на своём официальном сайте подтвердила задержание выдворенной с территории России журналистки Елены Вищур (Бойко) "Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку, которую выдворили с территории РФ", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:47
Политика
В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети
В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас, сообщают 17 января «Известия» со ссылкой на несколько информированных источников.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты»
В структуре управления «Магнита» появится новая должность — президента, и ее займет Ян Дюннинг, до этого почти десять лет руководивший конкурентом — сетью «Лента».
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В Казахстане планируют создать отечественный бренд автомобиля
Обновлено вчера в 06:57
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер Skoda Kosmiq
Компания Skoda показала первый официальный тизер серийной версии нового компактного кроссовера Kosmiq, премьера которого состоится весной 2019 года на Женевском автосалоне.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Москве избили курдского журналиста
В пресс-службе ГУ МВД по Москве пояснили, что журналист получил телесные повреждения в ходе конфликта в районе студенческого городка Российского университета дружбы народов.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Заказавший убийство родителей студент попал на видео
Обновлено в 02:07
Общество
Глава Хакасии выдал премии высшим чиновникам за счет бюджетников
Недавно избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов выписал щедрые новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда», пишет URA.ru.
Обновлено 15 января в 11:59