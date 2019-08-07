Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвыГазета.Ru 16:36
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
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В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКубань 24 17:06
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Появилось видео, как из упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса по тросу помогают подниматься людям
Наша газета (Новороссийск)17:49
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