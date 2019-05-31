Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в ЦюрихеИзвестия вчера в 07:36
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает The Local со ссылкой на местную полицию.
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Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»
Телезнаменитость раскритиковала «тяжелый люкс» и заняла сторону «инстаграмщиц».
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено вчера в 06:23
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 13:58
Гаджеты
Хорошая покупка: iPhone 7 Plus упал в цене
Несмотря на скорый выход iPhone 11 и обновленного XR, смартфон iPhone 7 Plus имеет мощный процессор, защиту от воды и хорошую камеру.
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено вчера в 14:53
Путешествия
Зачем россиянам ехать в Германию
В 2018 году в Германии побывала 691 тысяча россиян (седьмой показатель), что на 6,4 процента больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено вчера в 20:36
Кино
Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено вчера в 11:01
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено 30 мая в 08:14
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Опрос: украинцы хотят прекращения русофобии
Опрос: жители Украины хотят установления мира и прекращения антироссийской пропаганды.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий
Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено вчера в 16:48
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности
Редакция UfacityNews.ru выяснила у министерства образования РБ, какие новые специальности в этом году появятся в учебных заведениях республики, и узнала общее количество направлений, по которым в Башкирии будут готовить выпускников.
Обновлено вчера в 21:11
Спорт
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.
Обновлено вчера в 17:24
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание
Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
«Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд
Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02. В прошлом году титул соперниками медведей по финалу также был Спартак.
Обновлено вчера в 14:13