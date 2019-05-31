Трое погибли в результате захвата заложников в ЦюрихеИзвестия вчера в 07:36

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает The Local со ссылкой на местную полицию.

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

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