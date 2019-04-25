Происшествия
Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2Газета.Ru вчера в 20:52
В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд. В региональном МЧС агентству уточнили, что еще пять человек пострадали в результате пожара.
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На Сахалине в ночном пожаре в общежитии ГРЭС-2 погибли несколько человек
РИА Сахалин-Курилывчера в 19:03
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