Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»ТАСС 05:34

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские проводят проверку по факту получения детьми травм на аттракционе в парке "Сокольники".

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Политика Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.

Футбол Дмитрий Тарасов перенес операцию на ноге перед уходом из «Локомотива» Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о перенесенной в римской клинике Villa Stuart операции на ноге.

Хоккей Петр Кочетков стал вторым вратарем, выбранным на драфте НХЛ-2019 Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.

Происшествия В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего "На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Игры Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.

Футбол «Локомотив» может купить защитника «Галатасарая» Виталий Денисов перешёл в "Рубин" Московский клуб собирается купить Мартина Линнеса, который выступает на позиции центрального защитника.

Политика «РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.

Здоровье Чем опасен низкий уровень холестерина? Последствиями снижения уровня холестерина могут стать бесплодие, снижение половой активности, остеопороз, депрессии и ожирение.

Футбол «Торпедо» разгромило старейший клуб мира Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".

Культура Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Политика Трамп заявил, что готовит новые санкции против Ирана США разрабатывают новые санкции в отношении Тегерана, рассказал президент США Дональд Трамп.

Политика Китай сможет наносить скрытые удары под водой По словам военных специалистов, испытания Китая подтвердили успехи в морском использовании спутниковой навигационной системы, которые могут укрепить способность подводных лодок и беспилотников страны наносить скрытые удары, сообщает ЕНВ.

Происшествия Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали В Москве срочно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ее мать госпитализировали.

Политика Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.

Политика Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Политика Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.