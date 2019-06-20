Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в ЗабайкальеТАСС вчера в 22:04
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба краевого Минздрава.
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Родителей просят не везти детям еду после отравления в лагере Забайкалья
Московский Комсомолец Чита03:17
Четверо детей из лагеря «Самородок» госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию
Забайкальский рабочийвчера в 20:48
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
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В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»
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Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
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Обновлено 18 июня в 21:29
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Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю
Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
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В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
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Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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Происшествия
Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела
Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
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Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Леонид Федун — о «Спартаке», Каррере, Кононове, Аленичеве, агентах
1. Леонид Федун прямо говорит, что без его участия «Спартаку» грозила бы участь «Торпедо» или «Динамо».
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Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Экономика
Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн
До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.
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Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
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Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Финансы
Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал
Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал Сегодня курс доллара и евро упал.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
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Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ
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В птицах Наска опознали пеликанов и дрозда-отшельника
Исследователи из университета Хоккайдо и университетя Ямагата сравнили изображения птиц с плато Наска и Пальпа с современными перуанскими пернатыми и опознали двух пеликанов и одного дрозда-отшельника.
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Общество
Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд
Аномальная жара в столице угрожает побить столетний рекорд.
Обновлено в 03:14
Политика
Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе
На Украине выставили на аукцион картину "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
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Не каждый день увидишь 38 R8 под одной крышей, что соответствует более чем 21 000 лошадиных сил от 5,2-литровых атмосферных V10.
Обновлено в 03:02
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По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян
Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие
МИД РФ предостерег от развязывания конфликта в Персидском заливе
Москва опасается развязывания нового конфликта в Персидском заливе.
Обновлено в 03:53
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
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