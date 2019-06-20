Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в ЗабайкальеТАСС вчера в 22:04
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба краевого Минздрава.
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Четверо детей из лагеря «Самородок» госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию
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